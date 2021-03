D66 wil meer prikken door minder voorraad te houden

D66 wil dat er minder coronavaccins in voorraad worden gehouden zodat er meer geprikt kan worden. Dat zegt fractievoorzitter Rob Jetten woensdag tegen RTL Nieuws. Hij verwijst onder meer naar Denemarken, waar een buffer van 10 procent wordt aangehouden. In Nederland ligt dat percentage hoger.

‘Dit zijn de weken waarin vaccineren de grootste gezondheidswinst oplevert en waarin het aanhouden van voorraad het duurst is”, aldus Jetten. Hij vindt dat de overheid ouderen en kwetsbaren zo snel mogelijk moet vaccineren.

Het kabinet hield in eerste instantie een buffer van 100 procent aan om mensen van een tweede prik te kunnen verzekeren. Dat gebeurde met het oog op wisselende en tegenvallende leveringen. Later is de buffer teruggebracht naar 50 procent. Die is is nu nog verder teruggebracht.

D66 wil dat mensen meer vrijheid krijgen in coronatijd. Dat moet door mensen die gevaccineerd zijn meer vrijheid te geven en gratis sneltesten door de overheid te laten verspreiden. Later op de dag debatteert de Tweede Kamer met het kabinet over het coronabeleid. Daar zal Jetten pleiten voor een kleinere buffer, aldus een woordvoerder van de partij.