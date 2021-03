Blik beleggers gericht op Just Eat Takeaway en chipbedrijven

Op de Amsterdamse aandelenbeurs gaat de aandacht woensdag onder meer uit naar Just Eat Takeaway. Het bedrijf achter Thuisbezorgd.nl profiteerde vorig jaar van de strenge coronamaatregelen en boekte flink meer omzet. Ondanks het coronasucces leed de maaltijdbezorger wel een jaarverlies door forse investeringen in de uitbreiding van de organisatie. Ook de chipbedrijven staan in de belangstelling na de stevige koerswinsten in de Amerikaanse tech- en chipsector.