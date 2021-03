JA21 wil meer aandacht voor slachtoffers in rechtssysteem

Mensen die zijn veroordeeld voor een zwaar levens- of zedendelict mogen na het uitzitten van hun straf niet terugkeren in hun oude woonomgeving. Dat stelt JA21 voor in hun justitiehoofdstuk, dat dinsdag wordt toegevoegd aan het verkiezingsprogramma. Daarin is veel aandacht voor slachtoffers van misdrijven, die volgens de nieuwe partij van Joost Eerdmans en Annabel Nanninga nog onvoldoende gehoord worden en te weinig bescherming krijgen.

Gedetineerden worden nu na hun straf vaak herplaatst in hun oude omgeving. Volgens Eerdmans stuurt de reclassering daar op aan, omdat dit gunstig zou zijn voor hun terugkeer in de maatschappij. Vaak wonen hun familie en vrienden daar ook. Maar slachtoffers of hun nabestaanden die daar eventueel wonen, moeten niet worden geconfronteerd met de daders, aldus Eerdmans.

Ook wil de partij dat veroordeelde criminelen verplicht worden nog in hun cel hun eigen resocialisatieplan op te stellen. Doen ze dat niet, dan komen ze wat JA21 betreft niet vrij. "Het gaat onder meer om schuldbesef en erkenning van leed. Een stappenplan voor na hun detentie moet een stevige voorwaarde worden voor vrijlating", aldus Eerdmans.

Daarnaast moeten slachtoffers meer spreekrecht krijgen waarbij ze zich mogen uitlaten over de strafmaat. Ook zouden ze na de uitspraak een gesprek kunnen krijgen met de rechter. Daarnaast wil JA21 een vorm van lekenrechtspraak invoeren, waarbij gewone burgers een stem hebben in de rechtszaal. Dat zal het vertrouwen van mensen in justitie versterken en de rechtspraak begrijpelijker maken, aldus Eerdmans. Hij scheidde zich eind vorig jaar samen met Nanninga af van Forum voor Democratie, na ruzie met partijvoorman Thierry Baudet.

JA21 wil op rechts een alternatief zijn voor de PVV en Forum. Behalve op veiligheid hamert de partij ook op minder klimaatmaatregelen en minder migratie.