‘VS en China praten over eerste topoverleg sinds aantreden Biden’

De Verenigde Staten en China overleggen over een mogelijke bijeenkomst van ministers in Alaska. Het zou gaan om het eerste topoverleg op dat niveau sinds het aantreden van president Joe Biden, bericht de krant South China Morning Post.

Zo’n bijeenkomst geeft de grootmachten de gelegenheid om te werken aan hun gespannen relatie. Die verslechterde aanzienlijk onder de voorganger van Biden, Donald Trump. De landen raakten verwikkeld in een handelsoorlog, lieten elkaars consulaten sluiten en ruzieden over de Chinese aanpak van het coronavirus.

De hoge functionarissen zouden elkaar moeten treffen in de stad Anchorage, halverwege Washington en Peking. Een ingewijde zegt dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en de Chinese topdiplomaat Yang Jiechi worden verwacht. Ook de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi schuift mogelijk aan.

Een Amerikaanse regeringsfunctionaris bevestigde tegenover persbureau Reuters dat wordt gepraat over een topbijeenkomst. Hij wilde niet in detail treden, maar zei wel dat die in de nabije toekomst zou moeten plaatsvinden.

Minister Wang zei vorige maand dat de VS en China op sommige punten kunnen samenwerken als ze hun onderlinge conflicten bijleggen. Hij riep de VS ook op te stoppen met het ‘zwartmaken’ van de Chinese Communistische Partij en zich niet meer te bemoeien met interne aangelegenheden van zijn land.