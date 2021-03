Techbedrijven stijgen op vlakke Japanse beurs

De Japanse techbedrijven werden woensdag opgepikt op de beurs in Tokio, na de recente koersverliezen in de sector. De forse winst van van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq wakkerde daarbij de kooplust van beleggers aan. Grote Japanse investeringsmaatschappijen namen daarentegen wat winst in andere sectoren voor het sluiten van de boeken. In Japan loopt het fiscale boekjaar eind deze maand af.

De Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk een fractie hoger op 29.036,56 punten. Robotmaker Fanuc, technologieconcern Sony en de fabrikant van elektromotoren Nidec behoorden tot de sterkste stijgers met winst tot 3,6 procent. De staalbedrijven JFE Holdings, Kobe Steel en Nippon Steel stonden onderaan met verliezen rond de 3 procent. Terumo zag een eerdere winst verdampen en daalde licht. De maker van medische apparatuur heeft een nieuwe spuit ontwikkeld, waarmee zeven doses uit elk flesje van het coronavaccin van Pfizer kunnen worden gehaald.

De andere graadmeters in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien. De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,1 procent in de plus. Een sterker dan verwachte stijging van de Chinese producentenprijzen in februari wakkerde de hoop aan op een robuust herstel van de op een na grootste economie ter wereld. De consumentenprijzen namen vorige maand opnieuw af. De Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,1 procent. Cathay Pacific verloor 0,9 procent na een miljardenverlies in het coronajaar 2020. De luchtvaartmaatschappij sprak van een recordverlies en het zwaarste jaar ooit voor het bedrijf.