Aantal nieuwe coronabesmettingen Duitsland ruim verdubbeld

Het aantal coronabesmettingen dat in het afgelopen etmaal in Duitsland is vastgesteld, is meer dan verdubbeld ten opzichte van het aantal van dinsdagochtend. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM, meldde woensdagochtend maar liefst 9146 nieuwe vastgestelde gevallen.

Dinsdag waren dat er nog slechts 4252, een afname ten opzichte van maandag. Het is in Duitsland een vast patroon dat het aantal vastgestelde besmettingen in en vlak na het weekend lager ligt, om vervolgens te stijgen naarmate de week vordert. In totaal zijn er in Duitsland sinds het begin van de pandemie ruim 2,5 miljoen mensen positief getest op het coronavirus.

In de afgelopen 24 uur overleden er in de Bondsrepubliek nog eens 300 personen aan de gevolgen van Covid-19. Daarmee komt het totale dodental op ruim 72.000.

Bondskanselier Angela Merkel besloot vorige week na uitvoerig overleg met de deelstaatpremiers dat de lockdown van kracht blijft, maar kwam met de deelstaten ook een versoepelingsplan overeen.

Sinds maandag mogen inwoners op veel plekken weer mensen thuis ontvangen, maar is het aantal gasten beperkt tot maximaal vijf personen plus kinderen. Boekhandels, bloemenwinkels en tuincentra zijn voor het grootste gedeelte weer open. Op veel plekken mogen winkeliers met een beperkt aantal klanten afspraken maken om naar de winkel te komen.