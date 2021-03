Pentagon verlengt inzet reservisten bij Capitool na bestorming

Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft dinsdag goedkeuring gegeven aan de verlengde inzet van 2300 soldaten van de National Guard bij het Capitool. De militaire bescherming, die er is sinds de bestorming van het parlementsgebouw door aanhangers van toenmalig president Donald Trump in januari, is de komende twee maanden nog van kracht.

Wel betekent het besluit van het Pentagon dat het aantal reservisten dat het Capitool helpt te beveiligen, meer dan gehalveerd wordt. Momenteel is er een inzet van 5200 soldaten. ‘Dit besluit is genomen na een grondige evaluatie van het verzoek”, aldus het ministerie. In de komende maanden overlegt het Pentagon verder met de Capitool-politie, die het verzoek had ingediend, over verdere afbouw van de troepenaanwezigheid.

Federale aanklagers hebben tot dusver zo’n 300 personen aangeklaagd wegens betrokkenheid bij de aanval op het parlementsgebouw in Washington, waarbij vijf doden zijn gevallen. Onder de arrestanten zijn meerdere leden van extreemrechtse milities zoals de Oath Keepers en de Three Percenters.

Vorige week was er nog bezorgdheid om de veiligheid in en rond het Capitool, waarop het lagerhuis besloot de sessie van donderdag te schrappen. Uiteindelijk was er slechts een kleine groep aanhangers van complottheorieën die zich in de buurt van het parlementsgebouw verzamelde.