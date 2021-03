NAM getroffen door groot datalek, 19.000 persoonsgegevens gestolen

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is getroffen door een groot datalek, meldt de NAM. Daardoor zijn persoons- en adresgegevens van de schadeafhandeling rond de aardbevingen in Groningen van ongeveer 19.000 personen gelekt. Er zijn volgens de NAM geen e-mailadressen, telefoonnummers of bankgegevens gelekt.

Het betreft een beveiligingslek in de software van het bedrijf Accellion, dat de NAM gebruikt om grote informatiebestanden beveiligd te versturen. De NAM gebruikte deze software op verzoek van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) om informatie te versturen over de afhandeling van claims over waardedalingen naar aanleiding van de aardbevingen.

Volgens de NAM is er geen andere informatie van de betreffende schadeclaims gestolen. Deze wordt op het netwerk in een afgeschermd gedeelte bewaard. Hackers hebben geen toegang gehad tot de IT-systemen van de NAM.

Door het lek is wereldwijd bij ‘vele bedrijven en instanties allerlei informatie’ ontvreemd, aldus de NAM. Het lek is inmiddels hersteld door Accellion. Mensen die vragen hebben, kunnen via de website van de NAM contact opnemen.