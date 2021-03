Gedicht als nieuw protest tegen verbreding A27 bij Amelisweerd

In de video #StopDeVerbreding dragen meer en minder bekende Utrechters regels voor uit een gedicht van de Utrechtse dichter, cabaretier en columnist Vincent Bijlo. Onder hen zijn Carice van Houten, Barry Atsma, Maarten van Rossem en Joris Linssen. ‘Met de actie hopen ze Nederland en de politiek wakker te schudden en op de agenda te komen van het politieke debat, zo vlak voor de verkiezingen”, aldus de organisatie.

‘Ze vinden dat de verbreding een onrealistisch plan is en indruist tegen de klimaatdoelstellingen”, zeggen de initiatiefnemers. ‘De verbreding van deze snelweg is immers een plan dat tien jaar geleden is bedacht en minstens 1,5 miljard euro gaat kosten. Inmiddels leven we in een andere tijd met alternatieve oplossingen en een vernieuwde visie op mobiliteit.’

Druk verkeersknooppunt

‘Hier op landgoed Nieuw Amelisweerd ben ik opgegroeid. Houd het intact. Er is al zo weinig natuur, zo dicht bij de stad”, zegt Van Houten.

De A27 aan de oostkant van Utrecht is een druk verkeersknooppunt. De A12 sluit erop aan en er is een vertakking naar de A28. Er staan dagelijks files. In de jaren 70 leidde de aanleg van de A27 door het landgoed Amelisweerd ook tot protesten en bezettingsacties.