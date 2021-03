Srebrenica-film Quo vadis Aida? genomineerd voor twee Bafta’s

De Bosnische film Quo vadis, Aida?, met daarin onder anderen de Nederlandse acteurs Raymond Thiry, Reinout Bussemaker en Juda Goslinga, is genomineerd voor twee BAFTA’s.

De British Academy Film Awards worden tot de belangrijkste filmprijzen van Europa gerekend. Het drama maakt kans in de categorieën Niet-Engelstalige films en in de categorie Beste Regisseur.

De film, die vanwege de coronamaatregelen pas eind april in première gaat, gaat over de val van Srebrenica en de daaropvolgende genocide, gepleegd door Bosnisch-Servische troepen. Dat kostte meer dan 7000 moslimjongens en -mannen het leven. De drie acteurs van eigen bodem spelen Nederlandse blauwhelmen. Quo vadis, Aida? is dit jaar tevens de Bosnische inzending voor de Oscars.

Kritiek

Andere titels die hoge ogen gooien bij de Bafta’s zijn de MeToo-thriller Promising Young Woman, met Carey Mulligan als vrouw die wraak neemt op de mannen die haar vriendin hebben verkracht, en Nomadland, met Frances McDormand als ontslagen weduwe die met een camper door Amerika trekt. Ook de film The Mauritanian, over een man die na de aanslagen op 9/11 werd opgepakt door de Amerikaanse regering, kreeg meerdere nominaties.

Alle films zijn binnenkort in de Nederlandse bioscopen te zien. Het valt op dat er dit jaar veel niet-witte acteurs en regisseurs genomineerd zijn. Hiermee lijken de Bafta’s gehoor te geven aan de kritiek van de afgelopen jaren, toen dit nauwelijks gebeurde. Dit leidde onder meer tot de protestactie #BaftasSoWhite. De uitreiking van de prijzen vindt plaats op 11 april.