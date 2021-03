Harry en Meghan trekken op Vlaamse televisie 300.000 Nederlanders

De uitzending van het spraakmakende interview met de Britse prins Harry en echtgenote Meghan op de Vlaamse televisie heeft ook honderdduizenden Nederlanders getrokken. Volgens Stichting Kijkonderzoek keken ruim 300.000 mensen in Nederland maandagavond naar het gesprek, dat werd uitgezonden door de publieke omroep VRT.

Normaal kijken hoogstens enkele tienduizenden Nederlanders rond dat tijdstip naar kanaal Eén van de VRT. Het veelbesproken interview door de Amerikaanse tv-ster Oprah Winfrey trok in Vlaanderen bijna 1 miljoen belangstellenden. Dat was goed voor een marktaandeel van 48,7 procent, aldus de VRT. De omroep had de uitzendrechten voor de neus van commerciële zenders weggekaapt.

In Nederland wordt het interview dinsdagavond uitgezonden door Net5.