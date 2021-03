Belgische coronacijfers blijven stabiel, miljoen prikken gezet

Het Belgische Crisiscentrum is optimistisch over de ontwikkeling van de coronacijfers in België. ‘Voorlopig ziet het ernaar uit dat we het plateau in de cijfers niet gaan verlaten”, zegt viroloog Steven Van Gucht. Na een korte opflakkering dalen de cijfers de laatste dagen weer. ‘De exponentiële stijging blijft uit.’ Het land gaat dinsdag over de eerste miljoen gezette prikken heen.