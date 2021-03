Interview van Oprah met Harry en Meghan dinsdagavond op Net5

Het veelbesproken interview van tv-presentatrice Oprah Winfrey met de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan is dinsdagavond te zien op Net5. Het is voor het eerst sinds het koppel afstand nam van het koningshuis dat ze te zien zijn in een televisie-interview. Het twee uur durende gesprek werd zondag al uitgezonden op de Amerikaanse zender CBS. Dinsdag om 20.30 uur is het voor het eerst op de Nederlands televisie te zien.

Over het gesprek was zowel voor als na de uitzending van zondag veel te doen. Britse kranten en royaltyverslaggevers waren verbijsterd over uitspraken die Meghan deed over racisme binnen Buckingham Palace. Zo zei ze dat er in het paleis "zorgen om en gesprekken over" de huidskleur van hun zoontje Archie waren.

Winfrey, een goede vriendin van het koppel, kreeg carte blanche voor het interview en mocht alles vragen wat ze wilde. Daar maakte de presentatrice dankbaar gebruik van. Zo vertelt Meghan over de eerste ontmoeting en latere goede band met koningin Elizabeth, de grootmoeder van haar echtgenoot. Harry bespreekt de band met zijn familie en vergelijkt de media-aandacht die het stel krijgt met die voor zijn in 1997 overleden moeder Diana. "Ik kan me niet voorstellen hoe dat destijds moet zijn geweest voor mijn moeder, die dit allemaal alleen heeft moeten doorstaan. Wij hebben tenminste elkaar nog, zij was alleen. En voor ons was dit proces al loodzwaar."

Sinds hun stap terug uit het Britse koningshuis is het koppel ook de schijnwerpers meer en meer gaan mijden. Wel sloten Harry en Meghan lucratieve deals met Netflix en Spotify voor diverse projecten.