‘Corona drukt stempel op jaarcijfers Basic-Fit en Douwe Egberts’

Door het oplaaiende virus moesten veel fitnessclubs van Basic-Fit vorig jaar meerdere keren tijdelijk worden gesloten. Bezien over de eerste negen maanden van 2020 kwam de omzet zo’n 14 procent lager uit, werd eerder al bekend. Die afname kwam voornamelijk door de sluiting van clubs tijdens de lockdown kort na het begin van de coronapandemie. Maar in het najaar gingen veel vestigingen van Basic-Fit opnieuw dicht als gevolg van nieuwe lockdowns in de landen waar het bedrijf actief is.

JDE Peet’s profiteerde naar verwachting juist van de coronacrisis. In de eerste helft van 2020 werd zelfs een recordomzet behaald met koffie voor thuisdrinkers, omdat veel mensen vanwege de virusuitbraak vanuit huis werken en voor hun dagelijkse kopjes koffie dus niet terechtkunnen bij de koffieautomaat op kantoor. De tak die leverde aan de horeca en bedrijven had het wel een stuk zwaarder. Maar in augustus stelde JDE Peet’s over de gehele linie toch te rekenen op extra omzet en een hogere winst.