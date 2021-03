Horecabranche voor rechter om uitbetaling aanvulling coronasteun

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) probeert dinsdag via de rechter af te dwingen dat een beloofde aanvulling op de zogeheten TVL-coronasteun zo snel mogelijk wordt uitbetaald. Volgens de brancheorganisatie dreigen veel ondernemers in betalingsproblemen te komen, omdat de overheid de uitkering ervan heeft uitgesteld.

Veel eigenaren van restaurants en cafés hebben recent een bericht gekregen van de overheid dat dit geld niet zoals verwacht eind februari zal worden betaald, maar ‘binnen 16 weken”. De vertraging zou te maken hebben met ‘ingrijpende systeemwijzigingen”. ‘Het is in een lange reeks de zoveelste klap in je gezicht en je wordt er misselijk van”, stelde KHN-voorzitter Robèr Willemsen onlangs. ‘De telefoon staat bij ons roodgloeiend, horecaondernemers kunnen dit er absoluut niet bij hebben.’

Dit kort geding bij de rechtbank in Den Haag is niet de enige gang naar de rechter van de horecabranche. KHN kondigde eerder al een rechtszaak aan om de sector weer te laten openen. Als onderdeel van die zaak wil de organisatie via een bodemprocedure ook een schadevergoeding voor horecaondernemers regelen. Wanneer de partijen elkaar hiervoor bij de rechter treffen is nog niet bekend, want de dagvaarding is nog niet verstuurd.

De TVL, voluit Tegemoetkoming Vaste Lasten, is bedoeld voor mkb-ondernemers en zelfstandigen die door de coronamaatregelen veel omzet verliezen, maar wel doorlopende vaste lasten hebben. In december is door de overheid besloten dat de hoeveelheid subsidie voor een ondernemer afhankelijk zou worden van diens omzetverlies. Bij 30 procent omzetverlies is het subsidiepercentage 50 procent. Bij 100 procent omzetverlies loopt dit op naar 70 procent.