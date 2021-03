Gewonden bij demonstraties op Internationale Vrouwendag in Mexico

Vijftien politiemensen en vier burgers zijn gewond geraakt tijdens demonstraties op Internationale Vrouwendag in Mexico-Stad, dat meldt het Mexicaanse Openbaar Ministerie. Duizenden demonstranten marcheerden maandag naar het Nationale Paleis, waar President Andres Manuel Lopez Obrador uit angst voor mogelijk geweld tijdens de protesten een hek omheen had geplaatst. Enkele activisten braken door het hek heen, waarop de politie traangas inzette om de demonstranten uiteen te jagen.

Ook werden er vier persfotografen door de politie vastgezet. Zij waren onderweg om verslag te doen van de demonstraties, meldt één van hun op Twitter. Verder gaf een politie-officier tijdens de demonstraties het bevel om de protesterende vrouwen te arresteren. Hij is inmiddels ontslagen, aldus het Mexicaanse OM.

In het hele land werd er door duizenden vrouwen gedemonstreerd tegen het geweld tegen hun gender. Feministische groepen eisten dat er een einde komt aan de moorden op en misbruik van vrouwen. In Mexico komen dagelijks tien vrouwen om het leven door geweld. Tijdens de coronacrisis zijn de meldingen van huiselijk geweld tegen vrouwen in Mexico toegenomen.