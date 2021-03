Bijna 1000 horecazaken opgeheven in 2020

In coronajaar 2020 zijn in Nederland 470 restaurants door de eigenaar zelf gesloten, zo'n 10 procent meer dan in 2019. Ook sloten 450 cafetaria's, lunchrooms, snackbars of ijssalons de deuren definitief. In totaal werden vorig jaar ruim 140.000 bedrijven opgeheven, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat was ruim 20 procent meer dan in 2019. Faillissementen zijn hier niet bij inbegrepen.