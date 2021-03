Curaçao scherpt coronamaatregelen weer aan

Curaçao scherpt de coronamaatregelen per direct opnieuw aan. In de afgelopen week is er sprake geweest van een duidelijke toename van het aantal coronapatiënten. Zo waren er zondag 112 gevallen geregistreerd, tegenover 67 een week eerder. Daarbij komt volgens het RIVM dat 75 procent van de nieuwe gevallen besmettingen betreft met de zogenoemde Britse variant.

Als gevolg daarvan heeft minister-president Eugene Rhuggenaath maandag aangekondigd dat de avondklok per direct geldt van 22.00 uur, in plaats van middernacht, tot 04.30 uur. Restaurants en andere horecagelegenheden moeten daardoor om 21.00 uur al sluiten. De afgelopen weken was de avondklok juist steeds wat versoepeld. Daarnaast moeten mensen nog steeds sociale afstand houden en in de openbare ruimte mondkapjes dragen.

Curaçao stuurt wekelijks positieve tests ter controle op naar Nederland. Maandag kreeg het te horen dat van de 32 opgestuurde tests - die waren afgenomen in de laatste week van februari - het in 24 gevallen om de Britse variant van het coronavirus gaat.

Op 19 maart zijn er parlementsverkiezingen op het eiland. De regering hoopt door het nemen van de nieuwe maatregelen de stijging van de afgelopen periode om te buigen. Mocht het in de komende dagen nodig zijn dan worden er meer maatregelen genomen, waaronder mogelijk een alcoholverbod, zo stelde Rhuggenaath.