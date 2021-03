Californië versoepelt: pretparken en stadions vanaf april open

De Amerikaanse staat Californië heeft de weg vrijgemaakt voor pretparken en sportstadions in de open lucht om eerder dan verwacht, op 1 april, weer bezoekers te verwelkomen. De autoriteiten hebben de heropeningscriteria versoepeld na een scherpe daling van het aantal coronabesmettingen, maar ook door druk van de exploitanten.

Het door het ministerie van Gezondheid aangekondigde besluit, zorgt ervoor dat sportstadions en grote attracties, waaronder Disneyland, Magic Mountain en Universal Studios, vanaf volgende maand weer op beperkte schaal bezoekers toe mogen laten.

Buitensporten en live-optredens met fans zullen vanaf 1 april in de hele staat zijn toegestaan, maar de capaciteit zal worden bepaald door de omstandigheden in de regio. Zo zal in de zwaarst getroffen gebieden de capaciteit worden beperkt tot honderd bezoekers.

Met deze verbeteringen ‘kan Californië beginnen met het geleidelijk en veilig opstarten van meer activiteiten, vooral in de buitenlucht,’ zei staatssecretaris van Volksgezondheid Mark Ghaly in een verklaring.