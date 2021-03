Perseverance maakt eerste hele korte ritje op Mars

Marsverkenner Perseverance heeft zijn eerste ritje over het oppervlak van de planeet gemaakt. Dat heeft de missieleiding bekendgemaakt. Het tripje kwam twee weken nadat het wagentje een nagenoeg perfecte landing maakte in een krater op de rode planeet.

Het wagentje, dat vanaf NASA’s Jet Propulsion Laboratory bij Los Angeles werd bestuurd, legde in een half uur tijd een afstand van 6,5 meter af. Het reed eerst 4 meter vooruit, maakte daarna een draai van 150 graden en legde daarop nog eens 2,5 meter af.

‘Het ging geweldig goed. Dit was een mijlpaal van deze missie”, zei Anais Zarifian, een van de wetenschappers die verantwoordelijk is voor het wagentje. NASA liet aan verslaggevers een foto zien van de wielafdrukken van het wagentje op de ondergrond van Mars.

De Perseverence moet onder meer stenen en grond onderzoeken. Het is in staat om ongeveer 200 meter per dag af te leggen.