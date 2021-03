Nederlander moet Surinaamse luchtvaartmaatschappij uit slop halen

De Haan is sinds december vorig jaar al als adviseur betrokken bij het interim managementteam dat een reddingsplan voor de SLM moet opstellen. Vrijdag werd bekendgemaakt dat De Haan als directeur van de luchtvaartmaatschappij is aangesteld. Hoewel Jubithana de Nederlander zelf nog niet heeft gesproken, is hij ervan overtuigd dat De Haan de capaciteiten heeft om samen met het SLM-team de maatschappij gezond te maken.

De Haan en zijn mensen hebben de opdracht gekregen een plan te maken hoe de SLM zo snel mogelijk weer gezond kan worden. Behalve het zoeken van nieuwe manieren om geld te verdienen, zal er binnen het bedrijf ook een grote cultuuromslag plaats moeten vinden. ‘Het gaat in eerste instantie om goed en behoorlijk bestuur. Dat is nodig om rendement te behalen. Het betekent ook dat het afgelopen moet zijn met politieke bemoeienis in de bedrijfsvoering en privileges”, aldus Jubithana.

Het verlies is het afgelopen jaar snel groter geworden als gevolg van de coronacrisis. Dat werd vooral veroorzaakt doordat toeristen en Surinamers die in Nederland wonen niet naar Suriname konden komen. In november maakte president Chan Santokhi bekend dat het bedrijf een schuld van omgerekend 63 miljoen euro heeft. De laatste keer dat de SLM winst maakte was in 2006.