Horeca: openen terrassen staat hoog op lijstje kabinet

Het openen van de terrassen staat ‘heel hoog’ op het lijstje van het kabinet, maar of versoepelingen mogelijk zijn is volledig afhankelijk van de situatie van de virusuitbraak. Dit heeft Koninklijke Horeca Nederland (KHN) te horen gekregen in een gesprek met betrokken ministers.

Volgens de brancheorganisatie wil het kabinet de horeca graag ‘meenemen als oplossing’ en kijken waar er versoepelingen mogelijk zijn. Ook heeft Den Haag om advies gevraagd bij het Outbreak Management Team (OMT) over onder welke epidemiologische omstandigheden de terrassen weer open kunnen, zegt KHN. De resultaten daarvan zouden dit weekend al bekend kunnen zijn bij het kabinet, die zich er dan waarschijnlijk over zal buigen.

In aanloop naar maandag blijft KHN naar eigen zeggen volop in overleg met het kabinet. Begin volgende week vindt er dan opnieuw een gesprek plaats over hoe de door de branche opgestelde horecaroutekaart onderdeel kan zijn van de oplossing in het proces richting het heropenen van de economie. Maandagavond geeft premier Mark Rutte weer een persconferentie over de coronamaatregelen.

Rechtszaken

Coronaminister Hugo de Jonge achtte de kans vrijdagmiddag evenwel ‘niet heel groot’ dat er ruimte is voor versoepelingen. Die opmerking lijkt een sombere boodschap voor de horecabranche. Maar KHN houdt de moed erin en wijst erop dat er nog geen enkele beslissing is genomen.

De roep om de terrassen van restaurants en cafés weer te openen wordt de laatste tijd steeds luider. Op diverse plekken in Nederland hebben horecaondernemers dinsdag hun terras zelfs al enige tijd geopend. De actie was opgezet door ondernemers van tientallen regionale afdelingen van KHN, maar werd korte tijd daarna beëindigd nadat waarschuwingen werden uitgedeeld door politie en handhavers.

KHN praat niet alleen met de overheid, maar probeert ook via de rechter het beleid in Den Haag te sturen. Onlangs kondigde de organisatie al een rechtszaak aan om de horeca weer te laten openen. Daarbij wil KHN via een bodemprocedure nog een schadevergoeding voor de branche regelen. Later kwam daar nog een kort geding vanuit de branche bovenop omdat de uitbetaling van een deel van de overheidssteun voor vaste lasten vertraging oploopt. Dat kort geding dient dinsdag al. Wanneer de andere zaken spelen is nog niet bekend.