VS veroordelen nieuwe Chinese kieswet voor Hongkong als ‘aanval’

Peking wil voortaan meer zeggenschap over de kandidaten voor verkiezingen. Als ze niet ‘patriottisch’ genoeg zijn, mogen ze niet meedoen, aldus de hervormingsplannen. Washington eist dat de Chinezen hun koers wijzigen. De Verenigde Staten veroordelen ‘de aanhoudende aanvallen’ op de democratische instellingen van Hongkong, zei een woordvoerder.

Peking is elke pro-democratische beweging in het geleidelijk steeds minder democratische Hongkong een doorn in het oog. De nieuwe kieswet staat op de agenda van het Chinese Nationale Volkscongres in Peking, de jaarlijkse vergadering van het parlement die vrijdag is begonnen.