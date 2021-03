Biden belooft relatie met EU te repareren

De relatie tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie moet worden ‘gerepareerd’ en ‘nieuw leven ingeblazen”. De Amerikaanse president Joe Biden zei in een telefoongesprek met voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen zich daarvoor te gaan inzetten.

In tegenstelling tot zijn voorganger Trump benadrukte Biden zijn steun voor de EU. Trump liet zich geregeld laatdunkend uit over de unie.

Biden wees op de nauwe handels- en investeringsbanden tussen de VS en Europa. Ze brachten naar buiten dat de onderlinge importheffingen op producten voor vier maanden worden opgeschort. Die werden ingesteld vanwege een langlopende ruzie over illegale staatssteun aan de vliegtuigbouwers Boeing (VS) en Airbus (Europa).

Samenwerken

Beide leiders benadrukten de noodzaak samen te werken bij de strijd tegen de coronapandemie, het pad naar economisch herstel en de klimaatcrisis. Ze spraken verder af het beleid rond landen als Rusland, China, Wit-Rusland, Oekraïne af te stemmen.

Von der Leyen sprak in een verklaring van ‘het begin van een goede persoonlijk partnerschap”. Zij nodigde Biden uit voor een internationale gezondheidsconferentie in Rome op 21 mei.

Biden sprak eerder al met regeringsleiders van een aantal EU-landen.