Rutte: snel nationaal herstelplan maken aan formatietafel

Partijen die na de verkiezingen een regeringscoalitie gaan vormen, moeten tijdens dat proces met een "nationaal herstelplan" komen om Nederland uit de coronacrisis te krijgen. Dat vindt premier en VVD-lijsttrekker Mark Rutte. "Dat moet gaan over de grote vraagstukken die spelen als we weer naar het normalere normaal gaan hopelijk richting de zomer", zegt hij tegen De Telegraaf. "Dat plan moet snel af en dan door de Kamer worden goedgekeurd, hopelijk met ideeën en steun van zoveel mogelijk partijen, ook buiten de formerende partijen."

Dat plan moet "het eerste hoofdstuk van het regeerakkoord" worden, vindt Rutte. Formerende partijen moeten er minder dan twee weken na de verkiezingen aan beginnen. Als het aan de VVD-leider ligt zal het vooral over economische vraagstukken gaan. Zo moet het nieuwe kabinet zich waarschijnlijk buigen over de economische steunpakketten en of deze na 1 juli verlengd moeten worden. Ook moet in het plan een voorstel komen om de schuldenproblemen van ondernemers op te lossen, oppert Rutte.

Al eerder in de campagne zei de premier dat hij hoopt op een snelle formatie. De vorming van het huidige demissionaire kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in 2017 was de langste formatie sinds de Tweede Wereldoorlog. Na de verkiezingen in maart duurde het toen tot eind oktober voordat er een nieuw kabinet was. De kans is groot dat Rutte het voortouw zal nemen bij de formatie na de verkiezingen. Volgens de peilingen wordt zijn VVD waarschijnlijk met afstand de grootste partij.

Rutte lijkt in het interview zelfs al een voorschot te doen op de formatie. Hij noemt kansrijke voorstellen van het CDA, D66, PvdA en de ChristenUnie. Desgevraagd zegt hij ook GroenLinks niet te willen uitsluiten, maar enthousiast toont hij zich bepaald niet over de plannen van de partij en haar leider Jesse Klaver. "Pff. Als ik Jesse Klaver nou in zo’n RTL-debat over klimaat hoor... Als we het op de GL-manier doen, ligt Nederland op apegapen."