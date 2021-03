Alcohol drinken in Parijs op meer plekken verboden

Het besluit volgt na een weekend waarin veel inwoners van Parijs buiten de deur genoten van het mooie weer. Het werd op meerdere plekken te druk, vooral langs het water. Volgens premier Jean Castex was dat ‘onacceptabel”. De politie zegt dat agenten mensen zullen wegsturen als het op een locatie te druk wordt.

De Franse hoofdstad is een van de 23 gebieden met verhoogde risico’s op het gebied van het coronavirus. Drie Franse regio’s hebben te maken met een weekendlockdown. In Parijs geldt die maatregel niet. Burgemeester Anne Hidalgo noemde zo’n gedeeltelijke lockdown ‘inhumaan”.

Versoepelingen

Volgens recente cijfers zijn 322 van de 100.000 inwoners van Parijs besmet met het coronavirus. Dat is flink hoger dan het landelijke gemiddelde. In heel Frankrijk zijn 220 op de 100.000 mensen geïnfecteerd. Om nieuwe besmettingen tegen te gaan geldt in het land sinds begin dit jaar een strenge avondklok vanaf 18.00 uur. Nu is ook besloten dat alle winkelcentra groter dan 10.000 vierkante meter dicht moeten als daar geen voedsel wordt verkocht.

Het is niet duidelijk wanneer de coronamaatregelen worden versoepeld. Volgens Castex zullen de besmettingscijfers niet exponentieel toenemen, maar zijn ze wel zorgwekkend. De eerste versoepelingen van de regels worden niet voor halverwege april verwacht. De regering hoopt dat met de huidige maatregelen een derde landelijke lockdown kan worden voorkomen.