Hoge bezoekersaantallen voor kieswijzers

"Het loopt als een zonnetje" zegt een woordvoerster van de Stemwijzer. "Nu al hebben ruim 3,6 miljoen mensen de stemwijzer ingevuld. Vorig jaar waren dat er uiteindelijk bijna 7 miljoen. Daar gaan we dit jaar overheen." Ook bij het Kieskompas gaat het hard. De website heeft 15 procent meer bezoekers dan in 2017, toen de vorige Tweede Kamerverkiezingen werden gehouden.

Voor jongeren en kinderen is er een speciale kieswijzer. Zo'n 100.000 jongeren hebben daar tot nu toe gebruik van gemaakt, meldt de Jongerenkieswijzer. De stellingen in deze stemhulp werden bedacht in samenspraak met jongerenorganisaties. De stellingen in de Kieswijzer voor Kinderen komen overeen met die in de Kieswijzer, maar zijn opgeschreven op een manier dat kinderen het goed begrijpen. Ook zijn er stellingen aan toegevoegd die sprekend zijn voor kinderen, zoals 'online pesten moet strafbaar worden'. Hoewel ze niet mogen stemmen, hebben 75.000 kinderen de stemhulp ingevuld.