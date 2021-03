De Jonge: maandag mogelijk al versoepelingen verpleeghuizen

Het kabinet wil maandag misschien al aankondigen dat een aantal coronaregels in de verpleeghuizen niet meer zullen gelden, of soepeler worden. Dat zegt minister Hugo de Jonge. Het deskundigenteam OMT buigt zich momenteel over de vraag of versoepelingen in verpleeghuizen al mogelijk zijn, nu de meeste mensen daar een prik tegen het coronavirus hebben ontvangen.

Een tussentijdse versie van het OMT-advies lekte al uit via de NOS. De experts zouden aanbevelen dat verpleeghuisbewoners dagelijks twee bezoekers mogen ontvangen, in plaats van slechts één. Ook zouden ze minder lang in quarantaine hoeven na contact met een positief getest persoon.

Het officiële advies van het OMT volgt nog, en op basis daarvan zal het kabinet maandag een besluit nemen. Maandag is er weer een coronapersconferentie van De Jonge en premier Mark Rutte. ‘Zeker willen we de verlichting van maatregelen voor verpleeghuizen gaan bieden”, zegt De Jonge. Maar dat wil het kabinet wel ‘heel behoedzaam doen”.

‘We moeten ons realiseren dat ook in de verpleeghuizen er een aantal mensen is dat niet gevaccineerd is”, zegt de zorgminister. ‘We moeten ons ook realiseren dat de bescherming nooit honderd procent is.’ Daarom zullen niet in één keer alle maatregelen zomaar van tafel gaan. ‘Dat zal stap voor stap gaan”, benadrukt De Jonge. Het kabinet zal voor elke stap ook steeds advies vragen aan het OMT.