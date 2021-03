Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn er 4727 nieuwe coronagevallen bij gekomen. Dat is iets boven het gemiddelde, want in de afgelopen week registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gemiddeld 4470 gevallen per etmaal. Dat gemiddelde begint de laatste tijd wat stabieler te worden.