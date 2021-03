Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis weer iets gedaald

Voor de derde dag op rij daalt het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen, ook al is de afname heel gering. Ziekenhuizen behandelen momenteel 1911 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er twaalf minder dan op donderdag. Sinds dinsdag is het aantal opgenomen patiënten met 73 gedaald.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 1370 coronapatiënten, veertien minder dan op donderdag. Het aantal patiënten op de intensive cares steeg een heel klein beetje, van 539 naar 541. Dat aantal schommelt al ongeveer een maand tussen de 500 en 550.

Ziekenhuizen hebben afgelopen etmaal 224 nieuwe coronapatiënten opgenomen, tegen 198 op donderdag. In de afgelopen week belandden gemiddeld 213 coronapatiënten per dag op een intensive care of verpleegafdeling. Ook dat gemiddelde is redelijk stabiel, al ongeveer een maand schommelt het aantal opnames rond de 200.