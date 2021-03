Smartphonemaker Xiaomi uit beursgraadmeters om zwarte lijst VS

De regering-Trump zette Xiaomi, samen met een groep andere Chinese bedrijven, vlak voor het aantreden van Joe Biden op een zwarte lijst. Het bedrijf zou banden met het Chinese leger hebben, hoewel Xiaomi dit stellig ontkent. Door de ingreep werd het Amerikanen verboden aandelen in het bedrijf te bezitten.

FTSE Russel ziet zich nu gedwongen Xiaomi, dat een beursnotering in Hongkong heeft, op 12 maart uit de indices FTSE Global All Cap en de FTSE Global China A Inclusion te schrappen. Dit is een gevoelige klap voor het bedrijf. Veel institutionele beleggers en passieve beleggingsfondsen houden precies die aandelen aan die in dit soort graadmeters zijn opgenomen. Nu Xiaomi daaruit verdwijnt, worden mogelijk veel stukken van het bedrijf verkocht.

Xiaomi voert ook een rechtszaak tegen de Amerikaanse regering wegens de zwarte lijst. Die is volgens het bedrijf ongrondwettelijk en schadelijk. Zo kan het bedrijf nu moeilijker aan kapitaal komen om te groeien, betoogt Xiaomi.