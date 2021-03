‘OM heeft over Caloh Wagoh zijn huiswerk niet goed gedaan’

Het Openbaar Ministerie vraagt een verbod van motorclub Caloh Wagoh, maar het ‘heeft zijn huiswerk niet goed gedaan”. Dat vindt althans de club zelf. Vrijdag reageerde de motorclub voor de rechtbank op het verzoek van het OM Caloh Wagoh verboden te verklaren, tijdens een zitting in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. ‘Ze hebben de bellen horen luiden maar weten niet waar de klepel hangt”, aldus een vooraanstaand lid dat in de rechtszaal namens de club het woord voerde.

Volgens het OM zijn er tal van ernstige misdrijven aan leden van Caloh Wagoh toe te schrijven en is de club erop gebrand ‘een snoeihard imago’ hoog te houden, door geweld, wapens en het gangsterleven openlijk te verheerlijken. Onaanvaardbaar, vindt justitie, en alle reden om de club te laten verbieden.

Het OM heeft in december, tijdens een eerdere zitting, op tal van strafzaken gewezen waarin leden van Caloh Wagoh zijn verwikkeld. De meest in het oog lopende is het nog lopende onderzoek Eris. Prominente leden van de club, onder wie oprichter Delano R. (alias ‘Keylow’), worden in dat onderzoek verdacht van het aannemen en uitvoeren van opdrachten voor huurmoorden. Hun belangrijkste klant zou Ridouan Taghi zijn geweest, de hoofdverdachte in een ander, zeer omvangrijk liquidatieproces (Marengo).

Juridische fouten

Caloh Wagoh vindt dat die ernstige verdenkingen niet op de hele club zouden moeten afstralen. Bij de grootscheepse politieactie in 2018 in het kader van Eris werden destijds circa veertig man opgepakt, betoogde het clublid in de rechtszaal, maar alleen R. en Greg R. (geen familie) zijn vast blijven zitten.

De advocaten van de club, Anis Boumanjal en Marnix van der Werf, menen dat het OM een paar juridische fouten heeft gemaakt bij het onderbouwen van het verbodsverzoek. Zo wordt Mijdrecht gebombardeerd tot ‘woonplaats’ van Caloh Wagoh, maar blijkt volgens de raadslieden nergens uit dat de club daar zetelt. Daarnaast zijn de namens de club aan te spreken personen, onder wie voorman Delano R., niet op de juiste manier opgeroepen voor de zitting en hebben zij zich niet naar behoren kunnen verweren.

Justitie is al geruime tijd bezig met een breed offensief tegen motorclubs in Nederland. In soortgelijke procedures zijn bij diverse rechterlijke instanties flinke successen geboekt. Clubs als No Surrender en Hells Angels zijn inmiddels in hoger beroep verboden verklaard. De Hoge Raad bekrachtigde het verbod op Satudarah en - met een enkele nuance - op Bandidos.

De rechtbank doet op 19 april uitspraak over het gevraagde verbod van Caloh Wagoh.