ICT en Accell blikvangers op licht lager Damrak

ICT dikte 29 procent aan bij de kleinere bedrijven. NPM Capital en ICT bereikten overeenstemming over een bod van 14,50 per aandeel in contanten. NPM Capital trekt bij de overname op met investeerder Teslin, die al aandeelhouder is van ICT. Het bod waardeert het bedrijf op 140,6 miljoen euro. De overname wordt naar verwachting in het derde kwartaal afgerond, waarna de beursnotering van ICT wordt beëindigd.

Accell, het bedrijf achter fietsenmerken als Batavus en Sparta, zag de jaarwinst flink stijgen. Door de coronapandemie werden meer elektrische fietsen en bakfietsen verkocht als alternatief voor het openbaar vervoer en voor tochtjes in de buitenlucht. Ook voor 2021 zijn de vooruitzichten volgens het bedrijf gunstig. Het aandeel werd beloond met een koerswinst van bijna 13 procent.

Just Eat Takeaway

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent lager op 657,10 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 976,45 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,6 procent. Londen won 0,2 procent.

Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway en biotechnoloog Galapagos waren de grootste dalers in de AEX, met minnen tot 2,8 procent. Techinvesteerder Prosus en dataleverancier RELX volgden met verliezen tot 1,7 procent. Staalmaker ArcelorMittal en olie- en gasconcern Shell, twee zwaargewichten in de hoofdindex, stonden bovenaan met plussen tot 1,6 procent.

Corbion

Bij de middelgrote bedrijven stond Corbion (min 3,5 procent) onderaan. Het speciaalchemiebedrijf boekte afgelopen jaar meer omzet en voorziet een verdere groei in 2021, maar beleggers hadden op meer gerekend. Analisten van Degroof Petercam verlaagden daarnaast het koersdoel voor het aandeel. Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis, die donderdag met beter dan verwachte resultaten kwam, ging aan kop met een winst van 4,7 procent.

De euro daalde naar 1,1938 dollar, van 1,2045 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,9 procent meer op 65,09 dollar. Brentolie werd 2,2 procent duurder op 68,20 dollar per vat.