Hoekstra: politiek moet niet treuzelen bij aanpak arbeidsmarkt

Volgens Hoekstra vertellen zijn concurrenten ook niet het "hele verhaal". De plannen om de WW te verkorten maken deel uit van het rapport van de commissie-Borstlap om de problemen op de arbeidsmarkt en de groeiende flexibilisering op te lossen.

Het CDA vindt dat de "genuanceerde" voorstellen van Borstlap moeten worden uitgevoerd. Maar wel met "een verstandige timing", dus na de coronacrisis. Hoekstra wijst erop dat het CDA de werkloosheidsuitkering niet alleen wil verkorten, maar ook flink wil verhogen. Verder moet er meer geld naar scholing gaan en moeten er meer vaste contracten komen.

Verkiezingsprogramma

De plannen voor de arbeidsmarkt van het CDA staan al in haar verkiezingsprogramma, dat maanden geleden werd gepresenteerd. Maar de plannen kwamen in de spotlight te staan nadat Hoekstra er deze week door het AD over werd ondervraagd.

Andere partijen vielen daarna over Hoekstra heen. Jesse Klaver van GroenLinks beschuldigt het CDA ervan dat de partij wil "bezuinigen op het sociale vangnet". Gert-Jan Segers van de ChristenUnie vindt het "een slecht voorstel" van Hoekstra en volgens PvdA-leider Lilianne Ploumen wil het CDA de "uitkeringen uitkleden en zekerheden van werknemers afpakken".