Mogelijk 1 coronabesmetting tijdens Fieldlab-voetbalwedstrijd

Tijdens de Fieldlab-voetbalwedstrijd tussen NEC en De Graafschap is mogelijk één supporter besmet geraakt met het coronavirus. De persoon bevond zich tijdens de wedstrijd op een vooraf aangewezen vaste zitplaats op de tribune, waar diegene met een mondkapje gedurende de hele wedstrijd is blijven zitten.

Twee andere supporters testten ook positief, maar zij zijn volgens de organisatie van Fieldlab niet besmet geraakt tijdens het duel. De twee fans hadden recent Covid-19 gehad en droegen daarom nog resten van het coronavirus bij zich.

Zo’n 82 procent van de 1153 NEC-fans heeft zich uiterlijk vijf dagen na afloop van de wedstrijd laten testen op de speciaal daarvoor aangewezen testlocatie nabij het stadion.

Het duel was onderdeel van de Fieldlab-experimenten en vond plaats op zondag 21 februari in stadion De Goffert in Nijmegen.