‘Universiteiten hebben miljard euro extra nodig’

Universiteiten hebben elk jaar 800 miljoen euro nodig om beter onderwijs en onderzoek te kunnen leveren. Daarnaast zou er eenmalig 300 miljoen euro bij moeten, staat in een onderzoek dat accountantskantoor PwC heeft uitgevoerd in opdracht van onderwijsminister Ingrid van Engelshoven (D66).

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) is blij met de uitkomst. Nederland zou elk jaar 3 procent van de begroting moeten uitgeven aan onderzoek en innovatie, vindt de organisatie. Dat is nodig ‘om in Europa bij te blijven als competitieve kenniseconomie”. Universiteitenkoepel VSNU laat over het extra geld weten: ‘Daarmee kunnen we het onderwijs kleinschalig organiseren, de werkdruk verlagen en meer ruimte maken voor ongebonden onderzoek.’