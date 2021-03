‘Steun voor ov nodig, anders gaat rekening naar de reiziger’

Hogere tarieven of een verminderd aanbod dreigen in het openbaar vervoer. Daarvoor waarschuwt Reizigersvereniging Rover in een brief aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur). Rover vraagt het Rijk om voldoende financiële steun voor de ov-sector, vanwege het maatschappelijk belang van openbaar vervoer. Anders is de kans groot dat de reiziger de dupe wordt.