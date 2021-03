Junta Myanmar verliest strijd over VN-missie in New York

De ambassadeur van Myanmar bij de Verenigde Naties blijft voorlopig in functie. De diplomaat Kyaw Moe Tun had zich tegen de militairen gekeerd die de macht hebben gegrepen in zijn thuisland. Die probeerden hem vervolgens te ontslaan wegens ‘hoogverraad”.

Het ontslag van Kyaw Moe Tun had geleid tot verwarring over wie Myanmar vertegenwoordigt bij de VN in New York. Het nieuwe militaire regime wordt internationaal niet erkend. De VN-ambassadeur had de staatsgreep tijdens een emotionele speech veroordeeld en stak daarna drie vingers omhoog. Dat gebaar wordt gebruikt door betogers.

De junta reageerde woedend op die speech en gaf opdracht Kyaw Moe Tun te vervangen door zijn tweede man, maar die diende vervolgens zijn ontslag in. De VN-missie van Myanmar heeft nu laten weten dat Kyaw Moe Tun zijn land blijft vertegenwoordigen.

Lastige positie

De coup plaatst ook andere Myanmarese diplomaten in een lastige positie. De ambassade van Myanmar in Washington veroordeelde de dood van burgers die demonstreren tegen de coup. Zeker een diplomaat heeft ontslag genomen en meerdere collega’s verklaarden op sociale media de betogers te steunen.

In Myanmar wordt al weken op grote schaal gedemonstreerd tegen de machtsgreep door het leger. Dat arresteerde op 1 februari regeringsleider Aung San Suu Kyi. De politie opende volgens getuigen vrijdag weer het vuur op burgers die demonstreerden in Mandalay, de tweede stad van het land. Zeker een persoon kwam om het leven.

Niet alle politiemensen steunen het harde optreden tegen betogers, dat tot dusver al tientallen levens heeft gekost. Zeker negentien agenten zijn naar buurland India gevlucht. Ze waren bang dat ze vervolgd zouden worden als ze weigerden bevelen op te volgen, zei een hoge Indiase politiefunctionaris.