Paus onderweg naar Irak voor eerste bezoek

Paus Franciscus is vrijdag vanuit Rome vertrokken naar Irak. Het is het eerste bezoek ooit van een paus aan het land en de eerste buitenlandse trip voor Franciscus tijdens de coronapandemie. Hij keert maandag weer terug.

De 84-jarige paus staat een druk programma te wachten in Irak. Hij gaat langs bij christelijke gemeenschappen om de leden te steunen. Ook staat er een ontmoeting met de sjiitische ayatollah Ali Sistani op het programma.

Irak zet veel soldaten in om de veiligheid van de paus te waarborgen tijdens het bezoek. De afgelopen weken zijn er raketaanvallen en zelfmoordaanslagen geweest in het land.

Franciscus gaat ook langs in Ur, de geboorteplaats van de profeet Abraham. Lange tijd vormden christenen een grote minderheid van rond de 8 tot 12 procent van de bevolking in Irak. De afgelopen twintig jaar is dat sterk teruggelopen door het oorlogsgeweld en vervolging. Momenteel is volgens schattingen nog geen half miljoen van de ruim 38 miljoen inwoners christelijk.