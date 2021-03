Beleggers houden ogen gericht op Amerikaans banenrapport

De aandacht van beleggers op de Europese beurzen gaat vrijdag vooral uit naar het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat later op de dag verschijnt. Uit cijfers van loonstrookverwerker ADP bleek eerder deze week al dat de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven in februari minder sterk is toegenomen dan gehoopt. De werkgelegenheid en de inflatie zijn belangrijke factoren voor het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank.

De technologiebedrijven zullen waarschijnlijk onder druk blijven staan door de aanhoudende koersdruk in de Amerikaanse techsector. Techgraadmeter Nasdaq sloot donderdag 2,1 procent lager en zag de jaarwinst verdampen. De Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell wist de zorgen over de oplopende marktrentes en de stijgende inflatie op Wall Street niet weg te nemen. Powell verklaarde in een toespraak dat de inflatie tijdelijk zal toenemen door de stimuleringsmaatregelen en het economische herstel, maar dat dit geen reden is om meteen de rente te verhogen.

De Amsterdamse AEX-index lijkt op basis van de openingsindicatoren af te steven op een lager begin van de handelsdag. Ook de andere Europese beursgraadmeters zullen naar verwachting met verliezen openen. De Aziatische markten lieten vrijdag overwegend verliezen zien na een tegenvallende groeidoelstelling voor de Chinese economie.

Economische groei

De Chinese premier Li Keqiang zei bij de opening van het jaarlijkse Chinese Nationale Volkscongres in Peking dat het land mikt op een economische groei van meer dan 6 procent in 2021. Vooraf was gerekend op een groei van ruim 8 procent. Daarnaast schroeft China de uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling (R&D) in de komende vijf jaar met ruim 7 procent per jaar op. De investeringen moeten ervoor zorgen dat China op technologisch gebied minder afhankelijk wordt van het buitenland.

Op het Damrak kwamen onder meer Corbion en Accell nog met jaarcijfers. Speciaalchemiebedrijf Corbion boekte afgelopen jaar meer omzet en voorziet een verdere groei in 2021. Fietsenfabrikant Accell profiteerde in het coronajaar 2020 van de sterke vraag naar fietsen en zag de winst flink stijgen. Ook voor 2021 zijn de vooruitzichten volgens het bedrijf gunstig. Accell keert vanwege afspraken met de banken echter geen dividend uit. Het bedrijf dient eerst de kredietfaciliteit onder de Garantie Ondernemingsfinanciering corona (GO-C) terug te betalen.

De euro was 1,1954 dollar waard, tegen 1,2045 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,5 procent tot 64,81 dollar. Brentolie kostte 1,6 procent meer op 67,81 dollar per vat.