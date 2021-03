Beurzen Azië gemengd na teleurstellend groeidoel China

De aandelenbeurzen in de Aziatische regio lieten vrijdag een gemengd beeld zien. Een tegenvallende groeidoelstelling voor de Chinese economie in 2021 drukte het sentiment. Beleggers verwerkten ook de lagere slotstanden op Wall Street, waar de technologiegraadmeter Nasdaq de jaarwinst zag verdampen. Verder waren de markten in afwachting van het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag wordt vrijgegeven.

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging 0,2 procent lager het weekeinde in op 28.864,32 punten. De techbedrijven bleven onder druk staan door de aanhoudende koersdalingen in de Amerikaanse techsector. De chipbedrijven Tokyo Electron en Advantest verloren tot ruim 2 procent. Techinvesteerder SoftBank daalde 0,5 procent. Toshiba klom daarentegen 6 procent. De Amerikaanse investeerder BlackRock en het Japanse financiële concern Mizuho Financial Group hebben hun belangen in het elektronicabedrijf uitgebreid tot meer dan 5 procent.

De beursgraadmeter in Shanghai en de Hang Seng-index in Hongkong noteerden tussentijds licht hoger. De Chinese premier Li Keqiang verklaarde bij de opening van het jaarlijkse Chinese Nationale Volkscongres in Peking dat het land mikt op een economische groei van meer dan 6 procent in 2021. Analisten hadden echter gerekend op een groei van ruim 8 procent. China wist in het coronajaar 2020 als enige economische grootmacht te groeien.

De Chinese technologiebedrijven lieten een gemengd beeld zien, ondanks de koersverliezen bij Amerikaanse branchegenoten. Volgens premier Li Keqiang schroeft China de uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling (R&D) in de komende vijf jaar met meer 7 procent per jaar op. De investeringen moeten ervoor zorgen dat China op technologisch gebied minder afhankelijk wordt van het buitenland. Veel Chinese techbedrijven zijn door Washington op een zwarte lijst gezet vanwege te nauwe banden met het Chinese leger. Amerikaanse concerns mogen daardoor geen zaken doen met deze bedrijven.