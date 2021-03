‘Adviseurs gouverneur New York pasten aantal coronadoden aan’

Topadviseurs van Andrew Cuomo, de gouverneur van de Amerikaanse staat New York, hebben er met succes op aangedrongen dat de lokale gezondheidsautoriteiten een te laag aantal coronadoden onder verpleeghuisbewoners meldden. In een openbaar rapport werden minder sterfgevallen onder deze bewoners gemeld dan officieel was vastgesteld, schrijven de Wall Street Journal en de New York Times.

In een rapport uit juli werden verschillende oorzaken onderzocht van de verspreiding van het coronavirus in verpleeghuizen. Het rapport richtte zich echter alleen op bewoners die in het verpleeghuis kwamen te overlijden. Bewoners die in het ziekenhuis overleden, nadat ze in hun verpleeghuis ziek waren geworden, werden niet meegeteld.

Zodoende meldde het rapport 6432 coronadoden onder bewoners van verpleeghuizen. In werkelijkheid zouden er tot juni meer dan 9000 mensen zijn overleden aan de gevolgen van Covid-19, maar Cuomo’s adviseurs wilden dat aantal niet openbaar maken.

Ongewenst gedrag

Uit interviews en documenten in handen van de New York Times zou blijken dat de adviseurs het rapport herschreven om de daadwerkelijke cijfers weg te halen. Volgens de krant blijkt uit data van het ministerie van Gezondheid dat het werkelijke aantal sterfgevallen in verpleeghuizen zelfs zo’n 50 procent hoger ligt.

Cuomo ligt momenteel al onder vuur in de Verenigde Staten, nadat hij door meerdere vrouwen werd beschuldigd van ongewenst gedrag. Maandag zei Cuomo in een verklaring over de aantijgingen dat hij ‘oprecht spijt heeft’ als zijn gedrag ooit ‘verkeerd is opgevat als ongewenst geflirt”. Een advocatenbureau gaat onderzoek doen naar de beschuldigingen aan het adres van de gouverneur.