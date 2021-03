‘Helft kerkgaande christenen stemt niet op christelijke partij’

Ongeveer de helft van de kerkgaande christenen in Nederland stemt bij de komende Tweede Kamerverkiezingen niet op een christelijke partij. Dat melden het NPO Radio 1-programma Dit is de Dag en het Nederlands Dagblad op basis van een naar eigen zeggen representatief onderzoek dat ze hebben laten doen.

Voor het onderzoek werden medio februari ruim duizend christenen ondervraagd die één keer per maand of vaker naar de kerk gaan. Van hen zegt 43 procent op ChristenUnie, CDA of SGP te gaan stemmen. Het aandeel dat van plan is op een seculiere partij te stemmen, is even groot.

In het onderzoek krijgt de ChristenUnie met 21 procent de meeste stemmen, gevolgd door CDA (16 procent) en VVD (10 procent). D66 kan op 7 procent van de stemmen rekenen, SGP 6 procent. In de onderzochte groep heeft 14 procent zijn of haar stem nog niet bepaald.

Vooral kerkgaande jongeren tussen 18 en 35 jaar zijn van plan op een niet-christelijke partij te stemmen. Bijna twee op de drie kerkgaande jongeren stemmen op een seculiere partij. Van de drie christelijke partijen is de CDA-stemmer gemiddeld het oudst en de SGP-stemmer het jongst.