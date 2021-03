‘Verkiezingen Hongkong weer een jaar uitgesteld’

De pro-democratische oppositie in Hongkong vreest dat het afblazen van de stembusgang Peking meer ruimte geeft de speciale status van de metropool te ondermijnen. Hongkong geniet binnen China een zekere mate van autonomie.

Maar Hongkong, dat tot 1997 een Britse kroonkolonie was, is geen volwaardige democratie naar westers model. Kiezers kunnen slechts een deel van de parlementariërs rechtstreeks kiezen. China voerde vorig jaar na aanhoudende massaprotesten een omstreden veiligheidswet in. Dat gaf de autoriteiten meer mogelijkheden om activisten aan te pakken. Veel prominente pro-democratische oppositieleden en activisten in Hongkong zijn sindsdien vastgezet of naar het buitenland vertrokken.

Op het Chinese Nationale Volkscongres (NPC) in Peking ligt de kwestie-Hongkong ook op tafel. Het parlement buigt zich tijdens de jaarlijkse bijeenkomst over het kiesstelsel in de metropool, werd van tevoren bekendgemaakt.

Een woordvoerder van het NPC zei dat het congres de constitutionele bevoegdheid heeft om het kiessysteem in Hongkong ‘te verbeteren”. Volgens waarnemers wil Peking de invloed van de oppositie op het verkiezingsproces zo veel mogelijk inperken.

Een hoge Chinese functionaris zei onlangs dat alleen ‘patriotten’ Hongkong mogen besturen. Xia Baolong maakte duidelijk dat hij daarmee doelde op mensen die loyaal zijn aan de Volksrepubliek China en de communistische partij die daar aan de macht is. Ook stelde premier Li Keqiang bij de opening van het NPC dat zijn land ‘resoluut zal waken’ voor inmenging van buitenaf in Hongkong, en die zal ‘afschrikken”.