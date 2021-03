Voor het eerst in 5 maanden minder dan 40.000 besmettingen in VS

in de Verenigde Staten zijn de afgelopen 24 uur minder dan 40.000 nieuwe gevallen van het coronavirus vastgesteld, blijkt uit cijfers van Johns Hopkins University in Baltimore. Het is voor het eerst in vijf maanden tijd dat het aantal besmettingen onder de 40.000 duikt. Ook het aantal dagelijkse sterfgevallen en ziekenhuisopnames neemt af.

Het hoogste aantal besmettingen met Covid-19 op één dag was op 8 januari, toen de VS bijna 300.000 nieuwe coronagevallen registreerden. Nu is het aantal besmettingen weer terug op het niveau van voor de feestdagen eind vorig jaar, toen veel Amerikanen, ondanks waarschuwingen, door het land reisden en elkaar opzochten.

Mogelijk is de afname te verklaren doordat steeds meer Amerikanen een vaccin krijgen tegen het virus. De Amerikaanse president Joe Biden heeft als doel gezet om in de eerste honderd dagen van zijn ambtsperiode 100 miljoen Amerikanen in te laten enten. Op dit moment ligt hij voor op schema. Het aantal gevaccineerde Amerikanen evenaart bijna het totale aantal besmettingen dat in de VS is vastgesteld sinds het begin van de pandemie.