Vonnis voor verdachten schietpartij parkeergarage The Bank

De rechtbank in Amsterdam doet vrijdagmiddag uitspraak in de zaak rond de dodelijke schietpartij in parkeergarage The Bank in Amsterdam. Daarbij kwam in de nacht van 18 mei 2019 de 24-jarige Orpheo Gefferie uit Almere om het leven.

Het OM heeft gevangenisstraffen van twaalf en vijftien jaar geëist. Hoofdverdachte is Erxinio L. (21) uit Amsterdam, die vorige week donderdag is opgepakt in Valencia in Spanje. De vermeende schutter was lange tijd voortvluchtig en werd al bijna een jaar internationaal gezocht. Tegen hem is bij verstek een celstraf van vijftien jaar geëist.

Het OM heeft twaalf jaar cel geëist tegen de 22-jarige Darnell T. Deze Amsterdammer zou ‘s nachts na het uitgaan in de buurt van het Rembrandtplein tijdens een opstootje bij de betaalautomaat naar een auto zijn gerend om voor L. een wapen te halen. Daarmee zou L. hebben geschoten.

L. zal de uitspraak niet kunnen bijwonen. Hij bevindt zich nog in Spanje in afwachting van zijn overlevering naar Nederland. Die procedure kan nog lange tijd in beslag nemen, verwacht zijn advocaat Guy Weski. De recente arrestatie heeft geen invloed op de uitspraak. Zowel het OM als Weski heeft de rechtbank niet om heropening van het onderzoek verzocht.

‘We willen graag een uitspraak en geen aanhouding van de zaak. L. krijgt waarschijnlijk gewoon straf”, zegt Weski. L. heeft er volgens zijn advocaat belang bij om vóór 1 mei te worden veroordeeld, want daarna treedt een nieuwe wet in werking waardoor daders van zware misdrijven niet meer vanzelfsprekend na twee derde van hun straf voorwaardelijk vrij komen. De vaste strafkorting wordt beperkt tot hooguit twee jaar.