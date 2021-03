Jonge mannen staan terecht voor gewelddadige berovingen

Twee mannen van 19 en 20 jaar uit Tilburg en Kaatsheuvel verschijnen vrijdag voor de rechtbank in Breda vanwege de gewelddadige berovingen en pogingen daartoe van acht mannen.

De verdachten maakten tussen augustus 2019 en februari vorig jaar afspraakjes via de homo-datingapp Grindr. De slachtoffers werden vervolgens mishandeld door mannen met bivakmutsen. Ze vertelden de politie dat de overvallers dreigden met messen en vuurwapens. Sommige van hen werden geboeid en in de kofferbak van hun eigen auto opgesloten, terwijl de - toen nog - tieners de auto bestuurden en met de gestolen bankpassen duizenden euro’s pinden.

De 19-jarige Raymond D. uit Tilburg heeft de meeste feiten bekend. Sem R. voor zover bekend niet. De mannen werden op 12 februari vorig jaar opgepakt door een arrestatieteam. Op dat moment zouden ze opnieuw onderweg zijn geweest naar een slachtoffer. In de auto vond de politie onder meer boksbeugels en ducttape. Bij de aanhouding schoot de politie de jongste van de twee in een been.

De mannen worden verdacht van drie diefstallen met geweld, vier afpersingen en een poging daartoe, twee ontvoeringen, het vier keer pinnen met gestolen bankpassen en de vernieling van een auto.