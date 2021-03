Kinderen willen via rechter identiteit zaaddonor opeisen

Maandagochtend beoordeelt de rechtbank Den Haag of meerdere kinderen van een zaaddonor de identiteit van hun vader mogen opeisen. De vraag is of de kliniek Medisch Centrum Kinderwens uit Leiderdorp en Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting de gegevens van de bewuste zaaddonor moeten verstrekken.

De vijf donorkinderen zijn tussen 1999 en 2001 verwekt met zaad van donornummer 605. Hij is een zogenoemde B-donor, iemand die anoniem blijft en akkoord gaat zijn persoonsgegevens te delen, wanneer de donorkinderen later willen weten wie hij is. Maar toen het in 2004 bij wet verboden werd om helemaal anoniem te doneren, veranderde de donor in kwestie van mening. Hij stemt nu niet in met de bekendmaking van zijn identiteit.

Advocaat Tim Bueters staat de vijf donorkinderenkinderen en vier moeders bij. Namens Medisch Centrum Kinderwens is dat advocaat Ernst De Jong en de advocate van Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting is Wemmeke Wisman. De zaak dient om 09.30 uur en is te volgen via een livestream.