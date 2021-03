Advocaten aan zet in zaak over verbod motorclub Caloh Wagoh

In de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp vindt vrijdag het vervolg plaats van de civiele procedure van het Openbaar Ministerie tegen motorclub Caloh Wagoh. Het OM wil dat de rechter de club verbiedt, omdat deze volop verwikkeld zou zijn in zware misdaad en verantwoordelijk is voor ‘een stroom aan ernstig geweld”. Vrijdag is het woord aan de advocaten van de club.

Justitie is al geruime tijd bezig met een breed offensief tegen motorclubs in Nederland. In soortgelijke procedures zijn bij diverse rechterlijke instanties flinke successen geboekt. Clubs als No Surrender en Hells Angels zijn inmiddels in hoger beroep verboden verklaard. De Hoge Raad bekrachtigde het verbod op Satudarah en - met een enkele nuance - op Bandidos.

De zaak tegen Caloh Wagoh bevindt zich nog in de rechtbankfase. Volgens het OM zijn er tal van ernstige misdrijven aan leden van Caloh Wagoh toe te schrijven en is de club erop gebrand ‘een snoeihard imago’ hoog te houden, door geweld, wapens en het gangsterleven te verheerlijken.

Er lopen nog ettelijke strafzaken tegen een aantal leden van Caloh Wagoh. De meest in het oog lopende daarvan is het grote liquidatieonderzoek Eris, waarin de oprichter van de club, Delano R., de hoofdverdachte is. Hij zou een reeks opdrachten voor huurmoorden van Ridouan Taghi hebben aangenomen en zou over meerdere ‘moordcommando’s’ hebben beschikt voor de uitvoering daarvan. Taghi is zelf het middelpunt van een ander groot liquidatieproces, Marengo.