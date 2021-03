Denemarken en Oostenrijk sluiten deal met Israël rond vaccins

De drie landen lanceren een ‘onderzoeks- en ontwikkelingsfonds’ en ‘bundelen hun krachten voor de productie van toekomstige vaccins”, zei de Israëlische premier Benjamin Netanyahu tijdens een persconferentie. Ook zullen de landen samen fabrieken opzetten voor de distributie van de vaccins.

Volgens de Deense premier Mette Frederiksen willen de landen daarnaast onderzoeken of er ook samenwerking op het gebied van klinische proeven mogelijk is.

Frankrijk heeft kritisch gereageerd op het plan. Volgens de regering is het op dit moment juist belangrijk om op de EU te vertrouwen, omdat dit de beste manier is om ‘solidariteit’ tussen de lidstaten te garanderen. Ook zou dit de meest effectieve manier zijn om genoeg vaccins binnen de EU te realiseren.

De Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz gaf dinsdag al aan niet meer alleen van Brussel afhankelijk te willen zijn voor coronavaccins. Binnen de EU bestaat groeiende ontevredenheid over het vaccinbeleid. In verschillende landen wordt gemord over het tempo waarin de autoriteiten hun burgers vaccineren. Kurz vindt daarnaast dat er sneller voorbereidingen moeten worden getroffen voor gevaarlijke coronamutaties.

Kurz noemde Israël ‘het eerste land ter wereld dat laat zien dat het mogelijk is het virus te verslaan”. Israël lanceerde in december een massale inentingscampagne. Meer dan de helft van de 9 miljoen inwoners van Israël hebben inmiddels in ieder geval één prik met het coronavaccin van Pfizer/BioNTech gehad.